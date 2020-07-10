Карпати покинув черговий гравець – "леви" після виключення з УПЛ продовжують втрачати футболістів

Півзахисник "зелено-білих" Артем Козак завершив свій львівський етап кар'єри.

Карпати попрощалися з черговим футболістом. Після Тіма Халля, Кирила Кириленка, Марвіна Мартінса, Єгора Назарини, Владислава Дубінчака та Василя Прийми співпрацю з львівським клубом завершив півзахисник Артем Козак, інформує офіційний сайт "зелено-білих".

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Козак став гравцем "левів" у липні минулого року. 22-річний хавбек провів за Карпати 10 матчів в УПЛ (ще один – в Кубку України), відзначившись одним забитим голом. Це трапилося у матчі 20-го туру Прем'єр-ліги проти Колоса.

Нагадаємо, 9 липня КДК УАФ оголосив про виключення Карпат з УПЛ за дві неявки на матчі з Маріуполем без поважних причин.

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