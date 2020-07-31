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Карпати покинули ще три гравці – один із них повернеться в Шахтар

16:24 - Читать на русском
Карпати покинули ще три гравці – один із них повернеться в Шахтар
Олег Кудрик / фото: Карпати

Львівські Карпати продовжують прощатися з футболістами основного складу.

Завершився термін оренди голкіпера Олега Кудрика, повідомляє офіційний сайт Карпат. Вихованець львівського футболу, права на якого належать Шахтарю, поповнив склад "зелених левів" в кінці червня 2019 року. Відтоді Олег 11 разів виходив в стартовому складі Карпат.

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Також завершилися терміни контрактів Володимира Танчика і Геннадія Пасіча. Обидва гравці приєдналися до Карпат під час зимових міжсезонних зборів. В активі Пасіча чотири проведених поєдинки у складі команди, у Танчика – два матчі.

Нагадаємо, Карпати навіть не зуміли завершити сезон. За дві неявки без поважних причин УПЛ ухвалила рішення достроково зняти команду з чемпіонату.

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12:22
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Теги
Олег Олег Кудрик Геннадій Геннадій Пасіч Карпати Карпати Володимир Володимир Танчик
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