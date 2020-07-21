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Карпати покинули ще двоє гравців

15:56 - Читать на русском
Карпати покинули ще двоє гравців
Андро Гіоргадзе / фото ФК Карпати

Андро Гіоргадзе та Олексій Хахльов більше не є гравцями львівських Карпат.

"Футбольний клуб Карпати дякує за співпрацю і прощається з Андро Гіоргадзе та Олексієм Хахльовим.

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Грузинський захисник Андро Гіоргадзе поповнив склад Карпат під час зимового міжсезоння, загалом провівши у зелено-білій футболці 6 поєдинків. У доробку хавбека Олексія Хахльова – 3 матчі у складі Карпат у Прем’єр-лізі", – йдеться в заяві Карпат.

Нагадаємо, Карпати офіційно виключили з УПЛ через неявку на 2 поспіль поєдинки з Маріуполем.

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Теги
Трансфери Трансфери чемпіонату України Олексій Олексій Хахльов Андро Андро Гіоргадзе Карпати Карпати
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