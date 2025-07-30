Львівські Карпати у своїх соцмережах опублікували чотирихвилинний ролик, в якому презентували нову ігрову форму на сезон 2025/26.

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Футболки виконані у двох варіантах: традиційному зеленому (плюс воротарська червона) та культовому зелено-білому (смугастому). Форму, в якій Карпати у 1969 році тріумфували в Кубку СРСР, вже можна придбати у клубному фан-шопі за 2500 гривень.

"Кожна історія – це подорож. Кожне завершення – це початок нового. Кожна смужка – це народження. Наше сьогодні – це життя, а не гра. Наші сурми вже заграли, барабан уже забив. Мільйон сердець. Одне биття. Два кольори", – йдеться у підписі під відео.

Нагадаємо, перший офіційний матч нового сезону Карпати зіграють у неділю, 3 серпня. Суперником команди Владислава Лупашка на стадіоні Україна буде житомирське Полісся. Початок зустрічі о 18:00.

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