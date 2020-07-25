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Карпати подали у ФІФА позов на 3 млн євро – все через трансфер Карраскаля

12:56 - Читать на русском
Карпати подали у ФІФА позов на 3 млн євро – все через трансфер Карраскаля
Хорхе Карраскаль / Фото з відкритих джерел

"Леви" хочуть отримати від Рівер Плейт всю суму за трансфер свого колишнього гравця Хорхе Карраскаля.

Аргентинський клуб заборгував львівським Карпатам 3 мільйони євро за трансфер Карраскаля. Через це львів’яни подали позов у ФІФА, інформує Golazo. Раніше повідомлялось, що Карпати хотіли вирішити справу мирним шляхом та неодноразово звертались до керівництва Рівер Плейт напряму.

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21-річний колумбієць перебрався в аргентинський клуб на правах оренди на початку 2019 року. Львів’яни отримали за Хорхе 500 тисяч євро. У січні латиноамериканський гранд викупив Карраскаля за 2,5 мільйони євро. На рахунок Карпат кошти мали перевести двома траншами, проте цього так і не сталось.

Додамо, що гравцем Рівер Плейт цікавилась низка європейських клубів, серед яких Бешикташ, Аякс, Фіорентина та Ювентус.

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Карпати Карпати Рівер Плейт Рівер Плейт Хорхе Хорхе Карраскаль
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