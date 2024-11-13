Львівський клуб налаштований викупити контракти гравців, які наразі виступають за команду на правах оренди. За інформацією UA-Футбол, ця операція Карпатам обійдеться приблизно в 1,3 мільйона євро.

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Слід зауважити, що права на центрального захисника Жана Педросо належить Корітібі, а за Брунінью доведеться розраховуватися з Атлетіко Мінейро. Перший уже зіграв за львів'ян 8 матчів, а другий – 7, мають у своєму активі по одному забитому голу.

До слова, після 13-ти турів УПЛ Карпати розташувалися на шостому місці турнірної таблиці, маючи у своєму активі 18 очок.

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