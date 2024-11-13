Карпати планують викупити двох бразильців – джерело назвало суму, яку доведеться заплатити
Легіонери Карпат Брунінью та Жан Педросо мають всі шанси стати повноцінними гравцями клубу
Львівський клуб налаштований викупити контракти гравців, які наразі виступають за команду на правах оренди. За інформацією UA-Футбол, ця операція Карпатам обійдеться приблизно в 1,3 мільйона євро.
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Слід зауважити, що права на центрального захисника Жана Педросо належить Корітібі, а за Брунінью доведеться розраховуватися з Атлетіко Мінейро. Перший уже зіграв за львів'ян 8 матчів, а другий – 7, мають у своєму активі по одному забитому голу.
До слова, після 13-ти турів УПЛ Карпати розташувалися на шостому місці турнірної таблиці, маючи у своєму активі 18 очок.
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