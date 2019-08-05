Карпати підтвердили перехід Жоау Діогу

Львівські Карпати повідомили про підписання форварда Жоау Діогу.

Карпати на своєму офіційному сайті підтвердили перехід форварда Фігейренсе Жоау Діогу на правах оренди.

Шахтар – Карпати – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Футболіст є вихованцем Крузейро, пізніше перейшов у Фігейренсе. У Карпатах виступатиме під 99-м номером.

Львів'яни розпочали сезон з поразок від флагманів українського футболу – Динамо та Шахтаря.

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