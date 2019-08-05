toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
БРЮГГЕ - ДИНАМО ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЧ ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЄ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Карпати підтвердили перехід Жоау Діогу

21:18 99 Читать на русском
Карпати підтвердили перехід Жоау Діогу
Жоау Діогу / ФК Карпати

Львівські Карпати повідомили про підписання форварда Жоау Діогу.

Карпати на своєму офіційному сайті підтвердили перехід форварда Фігейренсе Жоау Діогу на правах оренди.

Шахтар – Карпати – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Футболіст є вихованцем Крузейро, пізніше перейшов у Фігейренсе. У Карпатах виступатиме під 99-м номером.

Львів'яни розпочали сезон з поразок від флагманів українського футболу – Динамо та Шахтаря.

Шахтар розгромив Карпати: ефектний спаринг "гірників" перед Динамо, перспективні "леви" та фантастичний Алан Патрік

blog_ava
Жеребкування раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів: усі результати
13:23
15355
Теги
Трансфери Трансфери чемпіонату України Жоау Діогу Жоау Діогу Карпати Карпати
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
34
хв
Рига
19:00
ГІК
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук