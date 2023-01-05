Карпати підсилилися хавбеком Чорноморця, який пограв у Європі – третій новачок львів'ян
Півзахисник Чорноморця Іван Бобко другу частину сезону 2022/23 проведе у львівських Карпатах.
"Зелено-білі" орендували досвідченого хавбека до завершення поточного сезону. Про перехід Івана Бобка у Карпати повідомив одеський клуб у Telegram.
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У першій частині УПЛ 2022/23 півзахисник зіграв за Чорноморець 12 матчів. Забив 1 гол та неодноразово виводив команду на поле в статусі капітана. Таким чином, команда Романа Григорчука втратила вже другого важливого виконавця – нещодавно капітан Сергій Кравченко завершив кар'єру футболіста.
Раніше 32-річний уродженець Одеси пограв за Металіст, Дебрецен, ЛНЗ, Торпедо Кутаїсі, Ескільстуну (Швеція) та Окжетпес (Казахстан). Іван Бобко став третім новачком Карпат у зимову паузу – раніше команду Андрія Тлумака поповнили голкіпер Олександр Ільющенков та нападник Олексій Хобленко.
До слова, перед стартом другого етапу Першої ліги "зелено-білі" мають 6 очок і відстають від другого місця, яке дає право на пряму путівку в УПЛ, на 10 балів. Від зони плей-офф Карпати відділяють 2 очки.
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