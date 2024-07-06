Раніше повідомлялося, що Карпати близькі до підписання правого захисника СК Дніпро-1 Дениса Мірошніченка. Хоча основним кандидатом на 29-річного гравця вважався Металіст 1925, сам футболіст хоче залишитися в УПЛ. Наразі клуби і гравець перебувають на досить просунутій стадії переговорів.

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Є ймовірність, що Карпати в новому сезоні підсиляться ще двома футболістами з Дніпро-1: 32-річним захисником Володимиром Адамюком і 28-річним півзахисником Ігорем Когутом. Згідно з інформацією ТаТоТаке, Когут приєднається до Карпат у статусі вільного агента, а Адамюк, чий контракт із Дніпро-1 добігає кінця через пів року, також може стати новим гравцем львівського клубу.

До слова, минулого сезону за Дніпро-1 Адамюк зіграв 29 матчів, забив 3 голи та віддав 7 асистів. Когут, своєю чергою, зіграв у 14 поєдинках та відзначився одним голом. За весь час, що він виступає за СК Дніпро-1 з 2017 року, провів за клуб 150 матчів, у яких відзначився 26 голами та 18 асистами.

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