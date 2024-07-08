Карпати готуються підписати бразильського півзахисника Крузейро Стеніо Толедо, повідомляє журналіст Самуель Венансіу у своєму Твіттері.

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Зазначається, що 21-річний футболіст, який з січня 2024 року був орендований португальським клубом АВШ, перейде у команду Мирона Маркевича на повноцінній основі. Карпати отримають 50 відсотків прав на футболіста.

Нагадаємо, Стеніо – вихованець Крузейру. Виступав в орендах за Торіно та АВШ. Його контракт з бразильцями чинний до 31 грудня 2026 року. Transfermarkt оцінює гравця у 900 тисяч.

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