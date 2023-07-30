Бразилець Кауан Марлон вже перебуває в розташуванні команди та дивився на перемогу "левів" у стартовому матчі Першої ліги, повідомляє Спортивка.

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18-річний хавбек вже попрощався з колишнім клубом – Кармополіша: "Дякую, Кармополіше. Я піду новим шляхом. Удячність усьому клубу та моїм товаришам за командою. Дуже дякую".

Цікаво, що офіційно Карпати ще не повідомляли про підписання гравця. Якщо трансфер відбудеться, то Кауан стане третім іноземним новачком "левів" цього літа.

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