Карпати на своєму офіційному сайті оголосили про підписання нападника Віталія Равлика.

Карпати офіційно підписали захисника європейської збірної за 585 тисяч євро

Цікаво, що 23-річний форвард ще 2 місяці тому грав на аматорському рівні у Львівській області. До переходу в Карпати Равлик виступав за Агробізнес, який лише з цього сезону поновив виступи у Першій лізі.

Додамо, що Віталій має досить непогані статистичні показники цього сезону – 2 голи у 5 поєдинках.

Карпати розгромили Металіст і захопили лідерство в Першій лізі – кіпер харків'ян пустив "метелика" у тригодинному матчі