Карпати підписали сенсаційного новачка – гравець ще 2 місяці тому виступав на аматорському рівні
20:44 - Читать на русском
Львівський клуб підсилив лінію півзахисту – до "левів" приєднався атакувальний хавбек Віталій Равлик.
Карпати на своєму офіційному сайті оголосили про підписання нападника Віталія Равлика.
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Цікаво, що 23-річний форвард ще 2 місяці тому грав на аматорському рівні у Львівській області. До переходу в Карпати Равлик виступав за Агробізнес, який лише з цього сезону поновив виступи у Першій лізі.
Додамо, що Віталій має досить непогані статистичні показники цього сезону – 2 голи у 5 поєдинках.
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