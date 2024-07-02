Український півзахисник Максим Мельніченко став гравцем Карпат, повідомляє офіційний сайт "левів".

Карпати оголосили про підписання екс-хавбека Динамо, який пограв у Європі

19-річний хавбек перебрався у команду Мирона Маркевича у статусі вільного агента. Про терміни угоди не повідомляється.

Нагадаємо, Максим – вихованець Чорноморця. У 16 років потрапив у структуру СК Дніпро-1. Навесні 2024-го дебютував у Прем'єр-лізі (зігравши загалом у 2 матчах). Був капітаном юнацької збірної України в матчах еліт-раунду відбору на Євро-2024 (U-19) та допоміг здобути путівку на чемпіонат Європи. Transfermarkt оцінює його у 100 тисяч євро.

До слова, раніше повідомлялось, що Мельніченко підписав попередній контракт з Карпатами ще навесні і ледь не спричинив "холодну війну" між агентами – він був клієнтом Олексія Люндовського (агент Артема Довбика), але в цей час домовився з компанією Гліба Корнієнка та Гліба Платова.

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