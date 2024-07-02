Карпати підписали хавбека СК Дніпро-1 – капітан юнацької збірної України ледь не спричинив "війну" між агентами
"Зелено-білі" 2 липня оголосили про трансфер вже другого новачка.
Український півзахисник Максим Мельніченко став гравцем Карпат, повідомляє офіційний сайт "левів".
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19-річний хавбек перебрався у команду Мирона Маркевича у статусі вільного агента. Про терміни угоди не повідомляється.
Нагадаємо, Максим – вихованець Чорноморця. У 16 років потрапив у структуру СК Дніпро-1. Навесні 2024-го дебютував у Прем'єр-лізі (зігравши загалом у 2 матчах). Був капітаном юнацької збірної України в матчах еліт-раунду відбору на Євро-2024 (U-19) та допоміг здобути путівку на чемпіонат Європи. Transfermarkt оцінює його у 100 тисяч євро.
До слова, раніше повідомлялось, що Мельніченко підписав попередній контракт з Карпатами ще навесні і ледь не спричинив "холодну війну" між агентами – він був клієнтом Олексія Люндовського (агент Артема Довбика), але в цей час домовився з компанією Гліба Корнієнка та Гліба Платова.
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