Захисники Ігор Дуць та Олег Лень продовжать кар'єру в Карпатах, повідомляє офіційний сайт львівського клубу.

Карпати оголосили про підписання двох гравців – один з них виступав за збірні України

Умови та терміни контрактів не повідомляються. Відомо лише, що обидва гравці перебрались до команди Андрій Тлумака у статусі вільних агентів. Ігор гратиме за Карпати під номером 3, а Олег обрав собі футболку з цифрою 28 на спині.

Нагадаємо, Дуць – вихованець Львова та Шахтаря. Саме у донецькому клубі розпочав професіональну кар'єру, виступаючи переважно за молодіжні склади. Встиг пограти за Маріуполь, Рух та казахський Окжетпес. У лютому уклав угоду з Минаєм, однак через війну не зміг дебютувати за закарпатців. Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.

Лень – вихованець Карпат, однак за головну команду не грав. З 2020-го виступав за Рух. Минулий сезон на правах оренди провів у івано-франківському Прикарпатті. Transfermarkt править за нього 125 тисяч євро.

Нагадаємо, сезон 2022/23 львів'яни розпочнуть у Першій лізі. Минулу недограну кампанію Карпати завершили на першому місці в групі А.

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