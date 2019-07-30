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Карпати підписали двох легіонерів

13:29 54 Читать на русском
Карпати підписали двох легіонерів
Фране Войковіц / Фото ФК Карпати

Львівський клуб продовжує підсилюватися перед стартом в УПЛ 2019/20.

Львів'яни на офіційному сайті оголосили про підписання атакувального півзахисника Фране Войковіца.

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Угода хорвата з новим клубом розрахована на два роки. Півзахисник виховувався в акадамії Хайдука, за який і дебютував на професіональному рівні. Після хорватського гранда 22-річний Войковіц виступав за Цибалію і Рудеш.

Ще одним підписанням Карпат став білоруський форвард Кирило Кириленко. Його угода з "левами" розрахована на три роки, нападник виступатиме під номером 95. Останньою командою 18-річного гравця був БАТЕ-2, його ринкова ціна за Transfermarkt – 100 тисяч євро.

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Нагадаємо, вже завтра, 31 липня, Карпати стартують в УПЛ домашнім поєдинком проти київського Динамо.

blog_ava
Карпати вийдуть з єдиного телепулу і підпишуть контракт з "2+2", – ЗМІ
11:52
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Теги
Трансфери чемпіонату України Фране Войковіц Фране Войковіц Кирило Кириленко Кирило Кириленко Карпати Карпати Трансфери
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