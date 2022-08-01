Півзахисники Микола та Іван Когути продовжать кар'єру в Карпатах, повідомляє офіційний сайт "левів".

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Терміни угоди та умови контракту не повідомляються. Відомо лише, що 23-річні гравці приєднались до команди Андрія Тлумака у статусі вільних агентів. Микола виступатиме у Карпатах під номером 27, а Іван обрав собі футболку з цифрою 18 на спині. Transfermarkt оцінює Миколу у 150 тисяч євро, а Івана – у 200 тисяч євро.

Нагадаємо, брати Когути – вихованці тернопільського футболу. Останньою їх командою був Агробізнес, який вони покинули зі скандалом. Президент волочиської команди Олег Собуцький звинуватив братів у боягузстві – вони відмовились повертатися в Україну з турецького збору після початку війни. Як наслідок, клуб відрахував більшу половину гравців, а згодом вирішив тимчасово припинити виступи, взявши паузу на рік.

До слова, сезон 2022/23 львів'яни розпочнуть у Першій лізі. Минулу недограну кампанію Карпати завершили на першому місці в групі А.

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