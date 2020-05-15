Карпати перевірили гравців на коронавірус

Львівський клуб все-таки знайшов можливість провести тестування своїх футболістів.

Карпати перевірили тренерів, гравців та персонал клубу на наявність коронавірусу, повідомляє офіційний сайт львівського клубу.

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Раніше виконавчий директор Карпат заявляв, що у "зелено-білих" немає фінансової змоги протестувати футболістів.

Нагадаємо, матчі чемпіонату України відновляться вже з 30 травня. Після 23-х турів УПЛ Карпати розташувались на останній сходинці.

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