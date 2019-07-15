Карпати перемогли збірну України – перша поразка "синьо-жовтих" у Львові, епічний автогол та історичне дежавю

"Футбол 24" побував на матчі легенд Карпат проти збірної України серед ветеранів – поєдинку, приуроченому до 125-ї річниці львівського та українського футболу.

Історія українського футболу офіційно розпочалася 14 липня 1894 року у Львові – саме тоді на території парку імені Яна Кілінського (нинішній Стрийський парк) відбувся перший документально зафіксований футбольний матч на території сучасної України. Участь у поєдинку взяли гімназисти львівського товариства Сокіл та їхні колеги з Кракова, а сама гра тривала "аж" 7 хвилин, завершившись після першого ж забитого м'яча. Після голу Володимира Хоміцького гравців попросили покинути поле, оскільки наступним пунктом програми був виступ місцевих гімназистів.

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Саме цими днями виповнилось 125 років з дня офіційного початку футболу в Україні – зрозуміло, що не відзначити таку дату було б справжнісіньким злочином. З цієї нагоди 14 липня 2019 року до Львова завітала національна команда України серед ветеранів, яка на місцевій Арені Львів повинна була провести товариський поєдинок проти легенд Карпат.

Втім, дійство розпочалося дещо раніше. Учасники матчу спочатку відвідали Стрийський парк та поклали квіти до монументу в пам'ять про зародження українського футболу. Очільник УАФ Андрій Павелко, інші керівні особи вітчизняного футболу та місцеві посадовці привітали присутніх зі святом, окремо відзначивши традиційну підтримку львівських уболівальників на матчах збірної України.

Після цього учасники та гості матчу переїхали на Арену Львів. До слова, на стадіон завітали близько 5 тисяч глядачів – звісно, мало, як такого матчу у вихідний день ( а ще й вхід був вільним), але зробимо певну поправку на період відпусток. Все ж, футбол футболом, а відпочинок ніхто не скасовував.

Опонентами ветеранів збірної України безпосередньо на футбольному полі стали легенди львівських Карпат різних поколінь – Богдан Стронціцький, Володимир Різник, Олександр Чижевський, Олег Яремчук (батько форварда збірної України Романа Яремчука), Андрій Покладок та інші колишні кумири львівської публіки. Керували діями "левів" Габор Вайда, Ігор Кульчицький та Ростислав Поточняк. У жовтих футболках на поле вийшли, зокрема, Віталій Рева, Анатолій Дем'яненко, Мирон Маркевич, Руслан Ротань, Юрій Максимов, Микола Іщенко, Артем Федецький та Володимир Єзерський. Забігаючи наперед, зазначимо, що двоє останніх по перерві вийшли на поле вже у складі карпатівців.

Поєдинок складався з двох таймів по 35 хвилин. Традиційні вітальні слова, передматчеві фото, Гімн України та стартовий свисток Юрія Можаровського – поїхали!

Перший тайм запам'ятався безкомпромісною боротьбою – інколи на полі траплялись такі зіткнення та підкати, яких не завжди побачиш в матчах сучасної УПЛ! Втім, моментів теж не бракувало, а найбільш реальна нагода відкрити рахунок була в Олега Собуцького. Віце-президент УАФ неймовірним чином не влучив у порожні ворота після передачі з флангу – на щастя нападника, асистент арбітра за мить до цього зафіксував офсайд. Виділявся і Руслан Ротань – чинний наставник молодіжної збірної України. Було помітно, що футбольний інтелект екс-півзахисника Дніпра та Динамо нікуди не подівся – деякі його передачі ставили в кут карпатівців. Львів'яни, які значно переважали суперників за віком, прогнозовано діяли від захисту, сподіваючись на вдалі контратаки. Втім, команди завершили перший тайм без голів.

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У перерві, яка тривала аж півгодини, нагородження продовжилось. Свої відзнаки отримали організатори матчу, ветерани Карпат, тренери, функціонери, журналісти – словом, люди, які популяризують футбол на Львівщині. Відзначимо, що поблизу поля були встановлені престижні нагороди – Кубок світу, який нещодавно виборола збірна України U-20, а також Кубок СРСР та Кубок регіонів Львівщини. До слова, після поєдинку кожен охочий отримав нагоду зробити світлини з трофеями.

Другий тайм дуже нагадував першу половину гри – збірна України атакувала, львів'яни переважно оборонялися. Жвавості діям "зелено-білих" додав Артем Федецький. Колишній капітан "левів" регулярно загострював ситуацію біля воріт Віталія Реви, але захисники та голкіпер нейтралізували всі спроби карпатівця. На протилежному кінці поля виділявся Мирон Маркевич, кожна вдала якого зривала овацію вболівальників. Завадити гравцям спробував невеликий дощ – все намарно, не на тих натрапив. Едуард Цихмейструк вийшов віч-на-віч із Стронціцьким, обіграв його та пробив по воротах. Гол? Ні – свого воротаря підстрахував захисник, який хоч і без сил, але зі славнозвісним карпатівським духом все ж зумів вибити м'яч в останній момент!

Здавалось, поєдинок так і завершиться без голів, проте іншої думки був Андрій Донець. Захисник, який свого часу захищав кольори Карпат, невдало віддав пас назад на Віталія Реву. Хоча м'яч котився аж з центру поля, голкіпер все ж не встиг до нього – курйозний автогол за 2 хвилини до завершення матчу, який дуже потішив присутніх вболівальників. Фінальний штурм підопічних Дем'яненка результату не приніс, а тому фінальний свисток Юрія Можаровського зафіксував мінімальну перемогу Карпат.

0:1 – як і 125 років тому, долю зустрічі вирішив єдиний гол. Проте цього разу на нього довелося чекати не 7 хвилин, а трохи довше, проте це не головне. Важливо лише те, що цей поєдинок відбувся, адже кожен подібний захід викликає шалене відчуття ностальгії. Саме такі матчі – чи не найкращий спосіб популяризувати український футбол, а також нагадувати юним вболівальникам про його історію, яку, на превеликий жаль, знають далеко не всі. Та й про ветеранів не варто забувати – деякі з них, згадуючи події кількадесятирічної давнини, ледве стримували сльози.

Цікаво, що збірна України вперше в історії програла у Львові – на щастя, це була лише команда ветеранів "синьо-жовтих". Сподіваємось, головна команда країни так і не відчує гіркоти поразки у місті Лева – офіційній колисці українського футболу.

Товариський матч

Збірна України – Карпати – 0:1

Гол: Донець, 68 (автогол)

Збірна України (стартовий склад): Рева, Шершун, Іщенко, Дем’яненко, Єзерський, Протасов, Максимов, Федецький, Ротань, Маркевич, Собуцький

Запасні: Нагорняк, Цихмейструк, Свідерський, Хомин, Бондаренко, Самойлов, Оксимець, Уляницький, Донець, Мандзюк

Тренер: Анатолій Дем’яненко

Карпати (стартовий склад): Стронціцький, Різник, Сапуга, Шеремета, Яремчук, Чижевський, Уштан, Гурка, Покладок, Кудінов, Лапко

Тренери: Ігор Кульчицький, Ростислав Поточняк

Начальник команди: Габор Вайда

Фото: "Футбол 24", УАФ, Федерація футболу Львівської області

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