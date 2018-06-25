toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ПОЛЬЩА - КОЛУМБІЯ ЯПОНІЯ - СЕНЕГАЛ АНГЛІЯ - ПАНАМА Новини ЧС 2018

Карпати перемогли Ниву Т у спарингу

24 червня 16:48 557 Читать на русском
Карпати перемогли Ниву Т у спарингу
Карпати – Нива – 2:0 / ФК Карпати

Львівські Карпати завершили перший збір перемогою над тернопільською Нивою (2:0).

На завершальному етапі першого тренувального збору Карпати зустрілись з представником Другої ліги тернопільською Нивою.

В обох таймах команди зіграли різними складами, а перемогу святкував представник УПЛ.

Товариські матчі

Карпати – Нива Т – 2:0

Голи: Швед, Войтович

Теги
Карпати Карпати Нива Тернопіль Нива Тернопіль
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
13
год
:
36
хв
Саудівська Аравія
17:00
Єгипет
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук