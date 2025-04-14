Галичани не змогли вмовити клуб із Петрового на виїзд до себе в гості у формально домашньому матчі. За інформацією журналіста Михайла Співаковського, представники Інгульця заломили занадто високу ціну такого сервісу, тож Карпатам довелося прямувати через всю країну до Олександрії. "Зелено-білі" не просто так побоювались мандрівки – за межами Львова вони не перемагали з жовтня.

Паламарчук відбив 6-й пенальті поспіль і встановив абсолютний рекорд УПЛ (ВІДЕО)

Втім, підопічні Владислава Лупашка зуміли відкрити рахунок вже на 5-й хвилині зусиллями Бабогла, якому вдалося замкнути подачу з кутового. На 11-й же "леви" ще й пенальті заробили внаслідок проникної передачі Брунінью на Костенка – Паламарчук збив його. Бразилець пішов виконувати 11-метровий.

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Карпати не збавляли обертів. На 20-й хвилині Костенко з лівого краю штрафного поцілив у поперечину, а на 23-й замкнув крос від Брунінью (повз дальню стійку). Інгулець міг покарати за марнотратство на 38-й внаслідок подачі Бенедюка й вдалої зрізки, після якої Сад прийняв м'яч перед Кінарейкіним – втім, перекинути його Валерію не вдалося.

Команди відправились відпочивати за мінімальної переваги львів'ян. Другий тайм виявився менш багатим на події – до 80-ї хвилини пригадується тільки ривок Підлепенця віч-на-віч з перекидуванням Паламарчука, але Дихтярук на лінії воріт підстрахував голкіпера. Інгулець огризнувся кросом Катрича, який ледь не пішов за комірець Кінарейкіна – сфера поцілила у поперечку.

А потім Карпати забили другий гол. Знову відзначився Бабогло, який замкнув ще один навіс з кутового. 0:2! От тільки завершити матч спокійно гостям не вдалося – Свистун на 89-й хвилині виконав крос, несподівано закинувши м'яч у дальню дев'ятку. 1:2!

На більше петровців не вистачило. Фінальний свисток зафіксував першу з 10-го туру виїзну перемогу Карпат!

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