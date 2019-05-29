Карпати перемогли Арсенал-Київ та відправили киян у Першу лігу – львів'яни зіграють у плей-офф із Волинню

В рамках 32-го туру УПЛ Арсенал-Київ зазнав поразки від Карпат, не зумівши наздогнати Чорноморець у таблиці й вилетівши у Першу лігу. Львів'яни так і не обійшли Олімпік, залишившись у зоні плей-офф.

Обидві команди влаштовувала тільки перемога, однак Карпатам ще й треба було відіграти "-3" у різниці м'ячів з Олімпіком. Проблема ускладнювалась тим, що "леви" ще жодного разу в сезоні не виграли у "канонірів", а після пропущеного голу на 4-й хвилині вирішальної зустрічі надії про покидання зони плей-офф почали танути на очах. Арсенал-Київ забив дуже просто: Вакуленко пройшов до штрафного та виконав закидання, Гуйє не зміг його вибити, а Ковпак вийшов віч-на-віч та переграв Кучинського – 1:0! Шокуючий початок для Карпат.

Втім, дуже скоро гра перевернулася на 180 градусів. Вже на 10-й хвилині травму на рівному місці отримав Ковпак, якого замінив Ліпартія. Карпати ж перехопили контроль над м'ячем, провели серію атак, одна з яких завершилась штрафним в 20 метрах від воріт, а на 18-й хвилині відігралися. Все почалося з прострілу Онгли з правого флангу – Підківка випустив м'яч з рук прямо на Понде, який одразу пробив у кіпера й заробив кутовий. Після цього Онгла виконав подачу з корнера точно на голову Нестерова, а той замкнув у дальній кут – 1:1.

"Зелено-білі" продовжили атаки на ворота суперника, що вже на 20-й хвилині вилилось у пенальті за фол Дубінчака на Понде. Сергій Мякушко підійшов до "точки" та впевнено переграв Підківку – 1:2! На цьому цікаві події на довгий час завершились: можна згадати хіба що дальній удар Калітвінцева на 31-й хвилині, який Кучинський парирував, а також ще дві заміни – Олександр Чижевський випустив Федецького, а Ігор Леонов кинув у бій Янакова.

Загалом, Карпати тримали ініціативу протягом всього тайму, а його завершення "леви" взагалі провели потужно. На 40-й Мякушко у падінні через себе пробив під поперечку (Підківка врятував), на 45-й Гуцуляк вистрілив з дистанції вище воріт, а на 46-й Олексій увірвався до карного майданчика та вдарив по воротах – один із захисників заблокував політ м'яча, однак той відскочив прямо на ногу Мірошниченку. Денис в дотик запустив сферу точно в правий нижній кут – 1:3. Львів'яни покидали зону перехідних матчів за УПЛ.

На другий тайм Арсенал-Київ вийшов дуже заведеним, забравши м'яч під власний контроль та почавши проводити швидкі атаки. Вже на 50-й хвилині один гол міг відквитати Кадимян, який замикав подачу з флангу ударом головою, однак Гегам влучив у сітку із зовнішнього боку. Також "каноніри" провели кілька кутових, після яких у штрафному Карпат виникала паніка, а ближче до 60-ї хвилини кияни вдалися і до ударів з дистанції: Кадимян пробив по центру в руки Кучинському, постріл Калітвінцева до воріт не долетів, а ще один навпаки – вилетів далеко за межі поля. На 62-й пенальті міг заробити Ліпартія, який увірвався на правий край карного майданчика та впав у боротбі з Гуйє, але арбітр Ярослав Козик не просвистів.

Карпати поступово вирівняли хід зустрічі. Ще за кільканадцять секунд до епізоду з Ліпартією гру міг закрити Олексій Гуцуляк, який головою замкнув подачу Мякушка – Арсенал-Київ врятувала поперечина. На 70-й дальній удар завдав і сам Сергій, однак він пройшов вище воріт. Між цими моментами на полі практично нічого й не відбулося, але Карпати перевели матч у площину контактної боротьби за м'яч у центрі поля. Тим часом Олімпік горів з рахунком 2:0, а Чорноморець перемагав Десну.

У Карпат все йшло ідеально. Вони тримали м'яч, віддавали паси п'яткою чужому штрафному, тягнули час після стиків, а біля своїх воріт допустили лише один небезпечний момент – на 74-й хвилині після кутового Сагуткін поборовся за м'яч, що призвело до серії риошетів та прольоту м'яча поруч зі стійкою. На 81-й метрів з 23-х міг забити Мякушко, однак м'яч пролетів над поперечиною. Більше нічого небезпечного на полі не відбувалося. Арсенал-Київ змирився зі своїм вильотом, а от у львів'ян все несподівано змінилося.

На 83-й хвилині паралельного поєдинку у Полтаві Олімпік несподівано зрівняв рахунок – це означало, що за будь-якого розкладу на стадіоні імені Лобановського донеччани будуть вище на одне очко. Карпати поверталися у зону перехідних матчів і більше не залежали від себе. Зрештою, дива не сталося – рахунок у Полтаві не змінився, а Карпати у компенсований час ще й пропустили від Авагімяна. Даний гол став останнім для "канонірів" в УПЛ.

Таким чином, Карпати набрали 33 залікових бали, залишившись на десятій позиції в зоні плей-офф за УПЛ. Суперником львів'ян стане луцька Волинь, а матчі будуть зіграні 4-го та 8-го червня. Арсенал-Київ з 26 очками не зміг піднятися з останнього місця, вилетівши в Першу лігу.