Раніше повідомлялося, що "леви" досягли остаточної згоди з закарпатцями щодо підписання голкіпера. Як стало відомо Футбол 24, львівські Карпати ухвалили остаточне рішення щодо трансферу Кемкіна. Контракт гравця буде розрахований на 3 роки, а сума трансферу становить 200 тисяч доларів.

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Додамо, що також Кемкіним активно цікавилося Динамо Батумі, але чемпіони Грузії пропонували меншу суму.

Нагадаємо, Олександр – вихованець Шахтаря. У Минай перейшов у липні 2021 року, підписавши контракт до літа 2025-го. Минулого сезону провів за закарпатців 15 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 24 голи, а у 2 поєдинках відстояв "на нуль".

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