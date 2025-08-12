Стала відома ще одна деталь співпраці між львівськими клубами.

Журналіст Михайло Співаковський заявив, що Рух виплачує кошти Карпатам після кожного продажу своїх футболістів.

"Що мене найбільше здивувало, це те, що в кожному трансфері Руха є частка Карпат. Кожен футболіст Руха, який продається будь-куди, приносить кошти іншому львівському клубу", – сказав Співаковський в ефірі YouTube-каналу ТаТоТаке.

Журналіст зазначив, що Карпати отримають частку і від продажу Віталія Романа у польську Лехію. За перехід свого гравця "жовто-чорним" виплатять компенсацію у розмірі 700 тисяч євро.

Нагадаємо, в грудні 2024 року два львівські клуби оголосили про об'єднання зусиль для подальшого розвитку Карпат.

