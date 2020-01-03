Карпати отримають за Карраскаля кругленьку суму – Рівер Плейт вирішив викупити контракт колумбійця

Аргентинський Рівер Плейт прийняв рішення викупити колумбійського півзахисника Хорхе Карраскаля у львівських Карпат.

"Мільйонери" з Буенос-Айреса задоволені прогресом 21-річного футболіста, тому підпишуть з ним контракт на постійній основі, інформує GOL Caracol. Аргентинський гранд виплатить 2,5 млн євро, які прописані в орендній угоді з Карпатами.

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"Я бачу, що в мене вірять у Рівері. Ціную ту можливість, яка є у мене, тому буду щасливий залишатися тут якомога довше", – сказав Карраскаль.

Нагадаємо, Хорхе Карраскаль на правах оренди перейшов у львівські Карпати влітку 2017-го із Севільї. Згодом "зелено-білі" підписали контракт з колумбійцем, а на початку 2019-го віддали його в оренду з правом викупу в аргентинський Рівер Плейт.

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