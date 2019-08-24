Карпати отримають "кругленьку" суму за перехід Бланко Лещука в Антальяспор

Нападник Шахтаря Густаво Бланко Лещук перейшов у турецький Антальяспор.

Карпати, за які аргентинець виступав з 2016 по 2017 рік (відіграв 26 матчів і забив 9 м'ячів), за цей трансфер отримають 300 тисяч, повідомив відомий коментатор Віктор Вацко у своєму твіттері.

Бланко Лещук перейшов в Антальяспор

Бланко Лещук цього літа зіграв 2 матчі, в яких віддав один асист, за Шахтар, а минулий сезон провів на правах оренди в Малазі (39 матчів, 9 голів, 8 результативних передач).

У нинішньому сезоні в чемпіонаті України Карпати після 4 турів посідають 10 місце в турнірній таблиці. Завтра команда Олександра Чижевського вдома зіграє проти Зорі.

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