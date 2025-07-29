‒ Який ваш статус, ви агент?

‒ Мій статус більше як футбольний посередник. Веду дітей із самого початку ‒ від академій до підписання професійних контрактів. Допомагаю пройти шлях від академії до дебюту у великому футболі.

Молоді футболісти для мене не просто спортсмени ‒ вони як діти. Я створюю для них кар'єру з нуля: приводжу в академію, допомагаю з кожним кроком ‒ на полі, в житті. Для мене головне ‒ людські якості спортсмена.

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‒ Яка ваша роль у переході Якова Кінарейкіна в Іспанію?

‒ Трансфер відбувся завдяки моєму другові – агенту FIFA Івану Іщенку, який живе в Іспанії. Він також веде інших футболістів, як-от: Євгена Підлепенця, Віталія Бойка, Антона Царенка та інших.

‒ Чи спілкувалися ви з батьком Якова щодо трансферу?

‒ Так, ми знаходились на постійному зв’язку з татом Яші. Він хороший чоловік. Родина воротаря підтримувала цей перехід, усі задоволені – це для них новий етап та новий досвід.

Розповім навіть більше. Навесні, батько та сестра Яші разом з агентом Іваном Іщенком відвідали матч Ла Ліги між Вільяреалом та Реал Сосьєдадом. Вони разом подивилися базу Вільяреалу, ознайомилися з умовами. Клуб чітко показав свою зацікавленість у футболістові ще тоді.

‒ Наскільки важко проходили перемовини між клубами?

‒ Складнощів не було. Скаути Вільяреалу стежили за Яковом, особливо за його виступами у весняній частині сезону за Карпати. Після матчу з Шахтарем (коли Кінарейкін відстояв на нуль) клуб чітко дав зрозуміти, що хоче бачити його у себе.

Коли відкрилося трансферне вікно, Вільяреал офіційно звернувся до Карпат. Дякую клубу, що вони пішли назустріч і відпустили молодого, талановитого голкіпера. Всі сторони – і клуб, і футболіст – залишилися задоволені.

‒ Чи правда, що Вільяреал активував опцію викупу Кінарейкіна за 1 мільйон євро?

‒ Я скажу так: Карпати отримали за нього гроші, а Вільярреал – талановитого й професійного футболіста. Це питання належить до внутрішніх справ клубу Карпати, тому я не можу його коментувати. Дякую за розуміння, – цитує Лебідя Sport.ua.

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