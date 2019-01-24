Карпати отримали від Шахтаря 150 тисяч євро за Сікана, – ТаТоТаке

Привідкрились деталі переходу форварда Карпат Данила Сікана в донецький Шахтар.

17-річний талант львівського клубу обійшовся Шахтарю в 150 тисяч євро, повідомляється в программі ТаТоТаке.

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За інформацією джерела, "гірники" слідкували за Сіканом протягом року, а наставник донецького клубу Паулу Фонсека зустрічався з батьками Данила.

Молодий нападник відмовився продовжувати співпрацю з Карпатами і поїхав на сбори з Шахтарем, підписавши контракт на 3 роки.

У поточному сезоні Сікан виступав за львів'ян переважно в чемпіонаті U19 (10 матчів, 5 голів).

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