Карпати отримали пропозицію придбати Вільх'яльмссона, – ЗМІ

Ісландський форвард Арні Вільх'яльмссон може повернутись в УПЛ.

Послуги екс-форварда Чорноморця Арні Віль'яльмссона були запропоновані львівським Карпатам, повідомляє Динамоманія. Гравець належить польській Термаліці. У поточному сезоні він відіграв лише 10 хвилин.

Дебют молдовського форварда Бойчука і надійна гра люксембурзького легіону у відеоогляді матчу Десна – Карпати – 0:0

У другій половині сезону 2018/19 ісландець виступав за одеситів на правах оренди, забивши 7 голів у 14 матчах. Щоправда, це не допомогло "морякам" зберегти прописку в еліті.

Нагадаємо, цього тижня Карпати оформили перехід форварда збірної Молдови Александру Бойчука.