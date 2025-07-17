Карпати отримали підсилення на зборах, але втратили одразу двох гравців
Захисник Карпат Тимур Стецьков повернувся до тренувань після тривалої відсутності через травму.
Стецьков прибув до розташування Карпат на австрійському зборі та вже повернувся до тренувань у загальній групі, повідомляє ТаТоТаке.
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Також найближчим часом має повернутись після незначної м'язової травми Володимир Адамюк. Але є й поповнення у лазареті – до Олексія Сича приєднались Ілля Квасниця та Патрісіо Танда, які зазнали пошкоджень на зборах.
Нагадаємо, Карпати за підсумками сезону 2024/25 посіли шосте місце в турнірній таблиці УПЛ. Новий сезон "леви" мають розпочати поєдинком із Поліссям, гру заплановано на 3 серпня (початок о 18:00).
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