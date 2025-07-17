Захисник Карпат Тимур Стецьков повернувся до тренувань після тривалої відсутності через травму.

Стецьков прибув до розташування Карпат на австрійському зборі та вже повернувся до тренувань у загальній групі, повідомляє ТаТоТаке.

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Також найближчим часом має повернутись після незначної м'язової травми Володимир Адамюк. Але є й поповнення у лазареті – до Олексія Сича приєднались Ілля Квасниця та Патрісіо Танда, які зазнали пошкоджень на зборах.

Нагадаємо, Карпати за підсумками сезону 2024/25 посіли шосте місце в турнірній таблиці УПЛ. Новий сезон "леви" мають розпочати поєдинком із Поліссям, гру заплановано на 3 серпня (початок о 18:00).

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