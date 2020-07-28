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Карпати отримали перший транш за перехід Карраскаля – довелося звертатися до ФІФА

21:31 - Читать на русском
Карпати отримали перший транш за перехід Карраскаля – довелося звертатися до ФІФА
Хорхе Карраскаль / ФК Рівер Плейт

Львівські Карпати почали отримувати гроші за трансфер Хорхе Карраскаля в аргентинський Рівер Плейт.

Рівер Плейт погасив половину боргу, а саме 1,25 млн євро, за колумбійця, повідомляє Goal.

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Щоправда, коли саме було здійснено платіж не уточнюється. Раніше повідомлялось, що Карпати навіть подали позов у ФІФА через несплату коштів за трансфер.

21-річний колумбієць перебрався в аргентинський клуб на правах оренди на початку 2019 року. Львів’яни тоді отримали за атакувального півзахисника 500 тисяч євро. У січні латиноамериканський гранд викупив Карраскаля за 2,5 млн євро.

Додамо, що гравцем Рівер Плейта цікавилась низка європейських клубів, серед яких Бешикташ, Аякс, Фіорентина та Ювентус.

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Теги
Рівер Плейт Рівер Плейт Хорхе Хорхе Карраскаль Карпати Карпати
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