Карпати отримали по 4400 гривень преміальних за львівське дербі

Журналісти програми "ПроФутбол" оприлюднили суму, яку гравці Карпат заробили за вдалу гру проти головних конкурентів у турнірній таблиці УПЛ.

Після відновлення сезону в чемпіонаті України львівські Карпати встигли зіграти лише один поєдинок. Суперниками "левів" наприкінці червня став Львів, з яким підопічні Романа Санжара розписали бойову нічию 1:1.

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За цей поєдинок "зелено-білі" отримали особливі преміальні – аж по 4400 грн, повідомили у програмі "ПроФутбол". Однак не відомо, чи кошти отримали всі футболісти команди, чи лише ті, що з'явилися на полі.

Нагадаємо, після спалаху коронавірусу у Карпатах в команді не змогли знайти кошти на виїзд у Маріуполь, через що перший матч проти азовців офіційно скасували. Згодом "леви" відмовились від поїздки і на другий поєдинок проти команди Бабича і будуть достроково виключені з УПЛ.

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