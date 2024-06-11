– Чи дійсно Карпати вирішили продовжити співпрацю з Мироном Маркевичем?

– А чому мали не продовжити? Людина вивела команду в Премʼєр-лігу. Звичайно, що продовжуємо.

– Була інформація в пресі, що може прийти...

– Ну, була інформація, ви ж бачите, скільки такої інформації є зайвої та неправдивої. Хтось десь щось почув, а потім пишуть.

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Мирон Богданович залишається головним тренером Карпат. Все. Він працює, планує збори, спаринги. Можете до нього звертатись – він вам розповість всі деталі з підготовки команди до сезону в Премʼєр-лізі.

– Як керівництво оцінює роботу Мирона Богдановича за підсумками минулого сезону?

– Це провокаційне запитання. Мирон Богданович вивів команду в Премʼєр-лігу, він працює далі в клубі.

– Чи правда, що в Карпати переходить працювати Андрій Русол?

– Коли буде офіційно, тоді зможемо коментувати. На сьогодні Андрія Русола немає [в клубі]. На сьогодні.

– ЗМІ писали про масштабну перебудову Карпат цього літа, і що команду покине чи не половина гравців.

– Перебудова і гравці – для цього у нас є Мирон Богданович, він керує цими процесами. Це запитання до нього. Я не можу відповісти, бо до кінця сам не розумію, а Мирон Богданович зараз у відпустці. Він, звичайно, й у відпустці працює. Але це його парафія, – резюмував Тлумак у коментарі Tribuna.

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