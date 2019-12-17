Карпати оприлюднили плани на зимову паузу – частина підготовки пройде у Львові

Гравці та тренерський штаб львівських Карпат пішли у відпустку, яка триватиме більше 3-х тижнів.

13 січня Карпати вийдуть з відпустки та розпочнуть підготовку до другої частини сезону 2019/20. На клубній базі у Брюховичах гравці пройдуть традиційне медобстеження, після чого розпочнуть перший етап підготовки. Він триватиме з 15 по 24 січня у Львові, зазначає офіційний сайт "зелено-білих".

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25 січня львів'яни вирушать на збір до Туреччини, де пробудуть аж до 15 лютого, після чого повернуться в Україну. Інформації про кількість контрольних матчів та суперників львівський клуб наразі не повідомив.

Нагадаємо, перший офіційний поєдинок у 2020 році Карпати зіграють вдома проти СК Дніпро-1 (базова дата – 22 лютого). "Зелено-білі" провалили першу частину сезону – лише 11 очок після 18 турів та останнє місце в таблиці.

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