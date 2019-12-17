toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЄ РОМАН ЗОЗУЛЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Карпати оприлюднили плани на зимову паузу – частина підготовки пройде у Львові

17:08 288 Читать на русском
Карпати оприлюднили плани на зимову паузу – частина підготовки пройде у Львові
Карпати відпочивають / ФК Карпати

Гравці та тренерський штаб львівських Карпат пішли у відпустку, яка триватиме більше 3-х тижнів.

13 січня Карпати вийдуть з відпустки та розпочнуть підготовку до другої частини сезону 2019/20. На клубній базі у Брюховичах гравці пройдуть традиційне медобстеження, після чого розпочнуть перший етап підготовки. Він триватиме з 15 по 24 січня у Львові, зазначає офіційний сайт "зелено-білих".

Карпати планують зимовий розпродаж лідерів, – ЗМІ

25 січня львів'яни вирушать на збір до Туреччини, де пробудуть аж до 15 лютого, після чого повернуться в Україну. Інформації про кількість контрольних матчів та суперників львівський клуб наразі не повідомив.

Нагадаємо, перший офіційний поєдинок у 2020 році Карпати зіграють вдома проти СК Дніпро-1 (базова дата – 22 лютого). "Зелено-білі" провалили першу частину сезону – лише 11 очок після 18 турів та останнє місце в таблиці.

Карпати втратили свою ідентичність: чому трансферна кампанія "зелено-білих" не вписується у логіку

blog_ava
Україна може змінити технічного спонсора перед Євро-2020, – ЗМІ
09:17
7028
Теги
Карпати Карпати Зимові збори
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
48
хв
Борусія Дортмунд
21:30
РБ Лейпциг
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук