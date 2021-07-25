Карпати оголосили заявку на сезон – солідний склад для штурму Другої ліги
Львівські Карпати визначилися зі складом команди на новий розіграш чемпіонату України серед клубів Другої ліги.
У розпорядженні тренерського штабу Андрія Тлумака 22 футболісти, серед яких три воротарі, сім захисників, сім півзахисників і п’ять форвардів, повідомляє прес-служба Карпат.
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Голкіпери: Максим Кучинський, Назар-Стефан Сасс, Іван Сілецький.
Захисники: Сергій Сімінін, Валерій Болденков, Іван Лобай, Олександр Маткобожик, Денис Притиковський, Олександр Дударенко, Володимир Заставний.
Півзахисники: Андрій Ткачук, Амбросій Чачуа, Олександр Єрмаченко, Анатолій Тітунін, Ілля Повалій, Владислав Приймак, Денис Галенков.
Нападники: Денис Кожанов (капітан), Ігор Богач, Нікіта Чіпак, Максим Гуменюк, Євген Буднік.
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