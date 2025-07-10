Карпати визначилося з командами, з якими зіграють під час міжсезонної підготовки до наступного сезону.

Карпати декілька днів тому вирушили до Австрії. Під час зборів львів'яни запланували провести п'ять товариських матчів.

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Як повідомляє офіційний сайт Карпат, першим суперником команди Лупашка буде володар Кубка Австрії Вольфсберг. Зустріч відбудеться 13 липня. Через чотири дні львів'яни протистоятимуть Дьору. Угорський клуб виступатиме в Лізі конференцій.

Також запланований матч з Гертою, яка грає у Другій Бундеслізі. Карпати проведуть товариську зустріч з Лестером, який сенсаційно вигравав АПЛ у сезоні 2015/16. Крім того, має відбутися ще один матч, але наразі львів'яни ведуть перемовини з потенційним суперником.

В Україну Карпати повернуться одразу після спарингу з Лестером і вже у Львові продовжать підготовку до першого матчу в УПЛ проти Полісся.

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