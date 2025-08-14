Карпати на офіційному сайті повідомили про підписання еквадорського захисника Дієго Паласіоса на правах оренди.

Гравець приєднався з бразильського Корінтіанса на правах оренди на сезон з опцією викупу. Паласіос виступає на позиції лівого захисника та був у заявці збірної Еквадору на ЧС-2022.

Зазначимо, що Паласіос має досвід виступів у Європі та США – грав за Віллем II, а також в американській МЛС за Лос-Анджелес. На початку 2024 року він приєднався до Корінтіанса. Серед досягнень – перемога в Кубку МЛС, фінал Ліги чемпіонів КОНКАКАФ, матч усіх зірок МЛС, двічі потрапляв до символічної збірної Ліги чемпіонів КОНКАКАФ та визнавався найкращим гравцем турніру.

