Карпати на офіційному сайті повідомили про трансфер Дениса Мірошніченка.

Карпати підпишуть бразильського легіонера, який пограв за Торіно

Контракт розрахований на 2 роки, а Transfermarkt повідомляє, що фланговий захисник обійшовся "левам" у 500 тисяч євро.

Додамо, що Мірошніченко є вихованцем Кривбаса, встиг пограти за Карпати (2013 – 2019), Олександрію та СК Дніпро-1. У минулому сезоні Денис зіграв за дніпрян 29 матчів, у яких відзначився голом та 4 асистами. Також Мірошніченко викликався до збірної України, проте так і не дебютував за національну команду.

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