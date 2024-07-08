Карпати оголосили про трансфер гравця СК Дніпро-1, який викликався до збірної України
Захисник Денис Мірошніченко офіційно продовжить кар'єру в складі Карпат.
Карпати на офіційному сайті повідомили про трансфер Дениса Мірошніченка.
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Контракт розрахований на 2 роки, а Transfermarkt повідомляє, що фланговий захисник обійшовся "левам" у 500 тисяч євро.
Додамо, що Мірошніченко є вихованцем Кривбаса, встиг пограти за Карпати (2013 – 2019), Олександрію та СК Дніпро-1. У минулому сезоні Денис зіграв за дніпрян 29 матчів, у яких відзначився голом та 4 асистами. Також Мірошніченко викликався до збірної України, проте так і не дебютував за національну команду.
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