Український півзахисник Орест Кузик продовжить кар'єру в Карпатах, повідомляє офіційний сайт "левів".

Динамо планує підписати ще одного лідера СК Дніпро-1 – у конкурентах Карпати і Шахтар

29-річний хавбек перейшов у команду Мирона Маркевича у статусі вільного агента. Терміни і умови угоди не повідомляються, однак Transfermarkt заявляє про контракт до 30 червня 2025 року.

Нагадаємо, Кузик – вихованець Карпат. У липні 2010-го приєднався до структури Динамо, виступаючи за команди U-17 і U-19 (відправлявся в оренду у Закарпаття). Також встиг пограти за кам'янську Сталь, Десну, СК Дніпро-1, Рух, грецьку Яніну та кіпрський Пафос.

Останнім його клубом був Чорноморець, який він покинув напередодні. Минулого сезону провів за "моряків" 30 матчів у всіх турнірах, в яких забив 5 голів і віддав 3 асисти. Transfermarkt оцінює його у 500 тисяч євро.

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