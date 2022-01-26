Карпати оголосили про перші зимові трансфери – "леви" підписали одразу трьох новачків
Львів'яни офіційно завершили переходи одразу трьох гравців.
Ігор Семенина офіційно приєднався до львівських Карпат, повідомляє Instagram "левів". Клуб не розголошує умови співпраці.
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За інформацією Transfermarkt, хавбек став гравцем Карпат на правах вільного агента. Також виступати за "зелено-білих" будуть Іван Цюпа та Андрій Маркович, повідомляє офіційний сайт клубу. Умови переходів теж не розголошуються.
Додамо, що УЄФА загрожує клубу трансферним баном. Новим Карпатам приписують правонаступництво старих, які зникли з футбольної карти України минулого сезону.
Наразі підопічні Андрія Тлумака лідирують у групі А Другої ліги. Перевага над найближчим переслідувачем становить два залікові бали.
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