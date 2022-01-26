Ігор Семенина офіційно приєднався до львівських Карпат, повідомляє Instagram "левів". Клуб не розголошує умови співпраці.

Карпати домовились про підписання українця з Європи, – ЗМІ

За інформацією Transfermarkt, хавбек став гравцем Карпат на правах вільного агента. Також виступати за "зелено-білих" будуть Іван Цюпа та Андрій Маркович, повідомляє офіційний сайт клубу. Умови переходів теж не розголошуються.

Додамо, що УЄФА загрожує клубу трансферним баном. Новим Карпатам приписують правонаступництво старих, які зникли з футбольної карти України минулого сезону.

Наразі підопічні Андрія Тлумака лідирують у групі А Другої ліги. Перевага над найближчим переслідувачем становить два залікові бали.

"Чую фразу молодого Шевченка: "… этим бандеровцам проиграли": Карпати – гроза Динамо, арбітр – за Шахтар, бронзові 90-ті