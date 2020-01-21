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Карпати оголосили 6 суперників на зборі в Туреччині – "зелено-білі" зіграють проти Динамо Брест

19:20 421 Читать на русском
Карпати оголосили 6 суперників на зборі в Туреччині – "зелено-білі" зіграють проти Динамо Брест
Карпати зіграють 6 спарингів / ФК Карпати

Підопічні Романа Санжара зіграють 6 товариських матчів під час тренувального збору в Туреччині.

25 січня команда вирушить на тренувальний збір, а вже 29-го проведе свій перший спаринг – суперником львівської команди стане чинний чемпіон Словаччини, Слован з Братислави, інформує офіційний сайт Карпат.

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29 січня: Карпати – Слован Братислава (Словаччина).

1 лютого: Карпати – Серед (Словаччина).

5 лютого: Карпати – Слога (Боснія і Герцеговина).

8 лютого: Карпати – Металург Бекабад (Узбекистан).

11 лютого: Карпати – Кеге (Данія).

14 лютого: Карпати – Динамо Брест (Білорусь).

Зазначимо, що перший офіційний матч у 2020 році Карпати зіграють 22 лютого проти СК Дніпро-1. Наразі команда зі Львова посідає 12 місце у турнірній таблиці УПЛ.

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