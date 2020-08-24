Карпати офіційно призначили нового головного тренера – команду очолив знаковий екс-гравець "левів"

Карпати визначилися з наставником, який поведе молоду команду у Другій лізі.

Львівський клуб на своєму офіційному сайті оголосив про призначення 50-річного Любомира Вовчука. Контракт з фахівцем розрахований на один рік.

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Упродовж останніх тижнів Карпати готував до нового сезону Роман Гнатів. Втім, його новим місцем роботи стануть Карпати Галич-Бурштин, які також гратимуть у Другій лізі. Обидві команди заявились у групу А третього дивізіону України.

Зауважимо, що Вовчук віддав львівським Карпатам значну частину своєї кар'єри гравця. З 1995 по 2002 роки він провів 194 матчі у зелено-білій футболці, відзначився 7 голами.

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