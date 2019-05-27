Карпати офіційно прийняли відставку Фабрі

Фабрі Гонсалес покинув посаду головного тренера львівських Карпат.

Карпати на офіційному сайті оголосили про відхід іспанського фахівця.

"Насамперед, хочу вибачитися перед нашими уболівальниками за те, що фактично два дні клуб не повідомляв офіційну інформацію щодо відставки Фабрі Гонсалеса. Насправді, він повідомив керівництво про те, що залишає посаду головного тренера, практично одразу після завершення матчу проти Олімпіка. Однак, необхідно було провести низку формальних процедур, поставити підписи під усіма паперами і лише після цього надати офіційну інформацію.

Фабрі: У мене немає сил, щоб тренувати ці Карпати, дійде до того, що я помру на полі

До завершення чемпіонату команду готуватиме виконувач обов’язків головного тренера – Олександр Чижевський", – зазначив виконавчий директор Карпат Ростислав Ящищин.

Нагадаємо, після матчу проти Олімпіка головний тренер львів'ян оголосив, що покидає Карпати через незадовільний стан здоров'я.