Карпати офіційно попрощалися з відкриттям Євро-2025, якого забрав Шахтар
Львівський клуб оголосив про завершення співпраці з півзахисником Олегом Очеретьком.
У гравця завершився термін дії орендної угоди з Карпатами. Очеретько повертається до донецького Шахтаря, повідомляє прес-служба львівського клубу.
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"Дякуємо Олегові за виступи у команді та бажаємо успіхів у подальшій карʼєрі", – йдеться у повідомленні львівського клубу.
Нагадаємо, що Олег Очеретько провів минулий сезон у Карпатах. Всього півзахисник відіграв 26 матчів за клуб, забив 2 голи та віддав одну результативну передачу. У червні хавбек був одним з найяскравіших гравців молодіжної збірної України на Євро-2025.
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