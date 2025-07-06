Львівський клуб оголосив про завершення співпраці з півзахисником Олегом Очеретьком.

У гравця завершився термін дії орендної угоди з Карпатами. Очеретько повертається до донецького Шахтаря, повідомляє прес-служба львівського клубу.

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"Дякуємо Олегові за виступи у команді та бажаємо успіхів у подальшій карʼєрі", – йдеться у повідомленні львівського клубу.

Нагадаємо, що Олег Очеретько провів минулий сезон у Карпатах. Всього півзахисник відіграв 26 матчів за клуб, забив 2 голи та віддав одну результативну передачу. У червні хавбек був одним з найяскравіших гравців молодіжної збірної України на Євро-2025.

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