Львівський клуб і 26-річний півзахисник розірвали контракт за взаємною згодою, повідомляє прес-служба Карпат.

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У минулому сезоні хавбек провів 18 поєдинків за "зелено-білих", відзначився одним голом і однією гольовою передачею.

Нагадаємо, що Максим Чех є вихованцем Шахтаря. За основну команду провів 11 матчів і забив один гол. У складі "гірників" U-19 відзначався у матчі проти однолітків з Манчестер Сіті під час Юнацької ЛЧ – та ще і з передачі Михайла Мудрика. Також півзахисник у складі збірної України U-20 під керівництвом Олександра Петракова став переможцем Чемпіонату світу-2019.

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