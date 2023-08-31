Олександрія на своєму офіційному сайті повідомила, що 24-річний Владислав Бабогло перейшов у Карпати. Львівський клуб заплатить за футболіста 585 тисяч євро.

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Деталі контракту не розголошуються. Transfermarkt вказує, що угода розрахована на 3 роки. Львівський клуб поки не повідомив про перехід новачка.

Бабогло виступав за Олександрію з 2017 року, перейшовши з одеського Чорноморця. За цей час зіграв 111 матчів, забив 6 голів і віддав 7 асистів. Владислав на молодіжному рівні захищав кольори збірної України (7 поєдинків, 1 гол), але у червні дебютував у складі національної команди Молдови (2 матчі та переможний гол у ворота Польщі).

Після 5-ти турів Першої ліги Карпати лідирують у групі А, набравши 13 очок. Стільки ж має Нива Бузова.

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