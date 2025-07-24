Прес-служба Карпат оголосила про підписання 26-річного вінгера Портімоненсе Пауло Вітора. Деталі угоди не розголошуються.

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Вітор є вихованцем бразильських клубів Васко да Гама та Флуміненсе. Впродовж кар'єри він виступав в Іспанії за Альбасете, Марбелью та Вальядолід. У сезоні 2022/23 році вінгер грав в оренді за Ріу Аве, після чого повернувся до Бразилії, де виступав у складі Крузейро та Греміо Новурізонтіно.

Минулий сезон Пауло Вітор провів у португальському Портімоненсе, був капітаном команди. Всього вінгер зіграв 26 матчів за клуб другого португальського дивізіону, забив 9 голів та оформив 2 асисти.

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