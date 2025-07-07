Карпати офіційно оголосили про відхід форварда – він незабаром приєднається до новачка УПЛ
7 липня 18:08 - Читати іншою мовою
Карпати продовжують очищати склад, готуючись до нових трансферів.
Львівський клуб офіційно попрощався з 20-річним центральним нападником Вадимом Сидуном, повідомляє прес-служба Карпат.
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Зазначається, що форвард переходить до новачка УПЛ – Епіцентр.
До слова, за основну команду левів Вадим Сидун провів шість матчів. У минулому сезоні 2024/25 він виступав за тернопільську Ниву в Першій лізі.
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