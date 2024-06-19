"Зелено-білі" придбали трансферні права на 21-річного футболіста у закарпатського Миная. Перехід гравця відбудеться 1-го липня, повідомляє офіційний сайт Карпат.

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Львів'яни не розкривають фінансових деталей переходу, але раніше Футбол 24 повідомляв, що Олександр Кемкін підпише контракт на три роки. Окрім того, голкіпером цікавилися кілька закордонних клубів, але пропозиція львів'ян була найкращою.

"До останнього туру Минай зберігав шанси залишитися в УПЛ. У будь-якому разі це був чудовий досвід. Настав час робити крок вперед. Саме тому я обрав Карпати. У мене були різні варіанти продовження кар'єри, але я вирішив переїхати до Львова. Сподіваюся, що тепер тішитиму грою вболівальників Карпат і ми зможемо пробитися у єврокубки", – заявив Кемкін в коментарі прес-службі "левів".

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