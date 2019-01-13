Карпати очолить іспанський тренер – його представлять у найближчі дні

Львівські Карпати визначились з новим головним тренером і представлять його 14 або 15 січня.

Львівські Карпати визначились з новим головним тренером. Ім'я наставника наразі невідоме, але, як повідомляє Спортивка, це буде іспанський фахівець.

"У Пако Хемеса яйця більші, ніж наші тренувальні м’ячі". Смалійчук відповів критикам і шукає Карпатам нового тренера

Львів'яни у сезоні 2018/19 вже змінили двох тренерів. Розпочинали сезон на чолі з Олегом Бойчишиним, після чого команду очолив Жозе Мораіш, але португалець покинув "зелено-білих" за власним бажанням.

Карпати після першої половини сезону перебувають на 10 позиції, тобто у зоні перехідних матчів з 3 командою Першої ліги, і мають 17 очок.

"Мене блокував особисто Димінський". Юрій Габовда – ніж у спину від Карпат, косяк Кононова і перемога над Ребровим