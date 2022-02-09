Карпати обрали п'ятьох суперників на зимових зборах – усі з України
Львівські Карпати почали роботу щодо підготовки до поновлення сезону.
Карпати 11 лютого вилетять на зимові збори до Туреччини, де проведуть 7 контрольних матчів, інформує meta-ratings.
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Зазначається, що львів'яни точно проведуть 5 спарингів, і в усіх з них суперниками стануть представники України: вінницька Нива, Альянс, Маріуполь, Кривбас та Агробізнес.
Також повідомляється, що наприкінці лютого до розташування Карпат у Туреччині прибудуть два потенційних новачки. Додамо, що "леви" офіційно відновлять сезон матчем проти ЛНЗ, який запланований на 26 березня.
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